Apple : Jefferies relève son objectif de cours avant la WWDC

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi avoir rehaussé de 195 à 210 dollars son objectif de cours sur Apple en perspective de la tenue, lundi, de la conférence des développeurs du géant technologique.



A en croire l'analyste, qui maintient son conseil d'achat sur le titre, l'événement devrait être l'occasion pour le groupe de dévoiler officiellement son premier casque de réalité virtuelle/réalité augmentée (VR/AR).



'On se souviendra sans doute de cette date comme l'une des plus importantes de l'histoire du groupe, qui va ainsi s'emparer d'une technologie autrefois prometteuse', souligne le bureau d'études dans un communiqué.



D'après Jefferies, l'appareil conçu par Apple promet d'être une 'merveille technologique' en comparaison des dispositifs précédents, notamment grâce aux efforts entrepris par le groupe dans la conception de puces et de capteurs 'maison'.



Pour l'intermédiaire, l'arrivée du casque d'Apple, en dépit d'un prix qui s'annonce élevé, devrait permettre de revitaliser le secteur, qui était cantonné à un marché de niche depuis une dizaine d'année.



Il dit s'attendre une commercialisation dans le courant de l'année prochaine.



