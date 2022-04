Apple : Jefferies maintient l'objectif de cours de 200$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa recommandation ' achat ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 200$.



Le bureau d'analyses met en avant un chiffre d'affaires de 97,3 milliards de dollars (en hausse de 9 % sur un an) supérieur de 4 % au consensus (94,0 milliards de dollars).



L'activité est tirée par les ventes d'iPhone qui ont totalisé 50,6 milliards de dollars (+5 % sur un an).



L'analyste relève également les bons résultats en Chine. ' Le chiffre d'affaires de la Chine a été une fois de plus élevé, à 18,3 milliards de dollars (+3 % en glissement annuel). Apple est maintenant le premier vendeur de smartphones en Chine, ce qui n'est pas naturel. Nous pensons que les autres équipementiers en Chine (Vivo, Oppo, Xiaomi et Honor) ont si peu d'expérience et de succès dans la vente de téléphones haut de gamme qu'ils laissent une porte ouverte à Apple. '



