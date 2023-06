Apple : Jefferies conserve sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note Achat sur le titre Appel avec un objectif de cours de 210$.



Pour Jefferies, la poussière est retombée sur le consensus concernant le nouvel appareil d'Apple, le Vision Pro.



Si influenceurs et médias ont ' largement fait l'éloge de l'appareil pour sa technologie ', le consensus est mitigé sur les cas d'utilisation, ' allant de très négatif (jouet coûteux) à très positif (remplace les PC) ', poursuit l'analyste.



Si ' aucune société internet ne dispose d'une telle expertise ', la réalité virtuelle pose encore un problème selon Jefferies : ' la solitude '.



' Apple a tenté de démontrer qu'elle pouvait résoudre ce problème grâce à sa connaissance de l'espace. Pourtant, dans toutes les démonstrations, il n'y a que peu ou pas de partage. Pas une seule démo n'a été donnée avec plus d'une personne portant un casque ', constate l'analyste.



' Cela nous inquiète étant donné que toutes les tendances que nous observons dans notre couverture concernent les expériences sociales avec d'autres personnes ', poursuit le broker.



