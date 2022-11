Apple : Investit 450 M$ dans un service SOS d'urgence

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple annonce la mise en place d'un service de SOS d'urgence par satellite sur les gammes d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro rendu possible grâce à un investissement de 450 millions de dollars du Apple's Advanced Manufacturing Fund dans un réseau satellite et de stations au sol permettant d'alimenter ce service.



Disponible dès ce mois pour les clients aux États-Unis et au Canada, le nouveau service permettra aux modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro de se connecter directement à un satellite, permettant d'accéder aux services d'urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.



La majorité du financement va à Globalstar, un service mondial de satellites dont le siège est à Covington, en Louisiane, avec des installations à travers les États-Unis.





'Le lancement d'Emergency SOS via satellite directement sur iPhone est une avancée générationnelle dans les communications par satellite, et nous sommes fiers que les satellites et les actifs du spectre de Globalstar joue un rôle central pour sauver des vies', a déclaré Jay Monroe, président exécutif de Globalstar.



