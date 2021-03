Apple : Intégré à la liste des meilleures idées de Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le courtier américain Wedbush a annoncé mercredi avoir intégré le titre Apple au sein de sa liste de meilleures idées ('Wedbush Best Ideas List').



D'après Daniel Ives, l'analyste en charge de la valeur, la récente correction de l'action représente une 'opportunité en or' pour se positionner sur une entreprise qui pourrait être un jour valorisée 3.000 milliards de dollars.



A titre de comparaison, la capitalisation boursière d'Apple atteint aujourd'hui 2.000 milliards de dollars.



Dans sa note, Wedbush explique que l'exercice en cours pourrait constituer un point crucial dans le 'supercycle' que le groupe de Cupertino est appelé à connaître avec la 5G.



Alors que Wall Street envisage quelque 220 millions de livraisons d'iPhone sur l'exercice en cours, le broker estime qu'elles pourraient dépasser les 240 millions, voire approcher des 250 millions, soit bien au-dessus du précédent record de 231 million appareils datant de l'exercice 2014/2015.



Wedbush affiche une opinion 'surperformance' sur Apple, qu'il assortit d'un objectif de cours de 175 dollars et d'une cible de 225 dollars en cas de 'scénario idéal'.



