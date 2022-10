Apple : Hausse de 4% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé jeudi soir, au titre du quatrième trimestre de son exercice 2021-22 clos le 24 septembre, un BPA en hausse de 4% à 1,29 dollar pour un chiffre d'affaires record de 90,1 milliards de dollars, en croissance de 8% en glissement annuel.



'Nous avons continué d'investir dans nos plans de croissance à long terme, généré plus de 24 milliards de dollars en flux de trésorerie d'exploitation et retourné plus de 29 milliards à nos actionnaires au cours du trimestre', souligne son CFO Luca Maestri.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le géant technologique, créateur notamment de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, a ainsi réalisé un BPA en progression de 9% à 6,11 dollars pour des revenus en hausse de 8% à 394,3 milliards.



