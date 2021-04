Apple : Goldman Sachs relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé jeudi sa recommandation sur Apple, passant de 'vendre' à 'neutre' sur le titre, après l'annonce la veille par le géant technologique de résultats trimestriels très supérieurs aux attentes.



'Notre point de vue initial, selon lequel le cycle lié à l'iPhone se révélerait décevant compte tenu de l'épidémie de Covid, était clairement erroné', reconnaît le bureau d'études dans une note.



'Non seulement Apple a fait mieux que prévu sur l'iPhone au cours du cycle en question, mais les Mac et iPad ont eux aussi dépassé nos prévisions', renchérit Goldman.



S'il se montre plus positif sur le titre, l'analyste explique toutefois préférer se tenir à l'écart de l'action à l'heure actuelle en raison d'estimations qu'il juge très difficiles à établir dans l'environnement actuel de réouverture de l'économie.



Depuis que Goldman Sachs avait ajouté le titre Apple à sa liste de vente ('Americas Sell List'), le 16 avril 2020, la valeur avait bondi de 86%, contre une hausse de 49% pour l'indice S&P 500.



