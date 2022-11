Apple : En hausse, l'avis d'un broker sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Apple gagne près de 1% à New York alors que Wedbush Securities a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars, en dépit des problèmes d'approvisionnement qui touchent l'iPhone.



Dans une note parue dans la matinée, le bureau d'études évoque une demande 'bien supérieure' à l'offre disponible pour l'iPhone 14 à l'approche de 'Black Friday', ce qui laisse redouter selon lui de sérieuses pénuries pour Noël.



Wedbush explique que la politique 'zéro Covid' de la Chine, et ses lourdes répercussions pour le sous-traitant Foxconn, a porté un coup dur au groupe de Cupertino en réduisant de 5% sa production d'iPhone 14 au cours du trimestre en cours.



L'analyste déclare ainsi s'attendre à ce qu'environ huit millions d'iPhone 14 soient écoulés lors du week-end stratégique de 'Black Friday', à comparer avec un chiffre de 10 millions l'an dernier, un écart qu'il attribue pour l'essentiel aux problèmes actuels de production.



Wedbush retient toutefois que la demande dont bénéficie le géant technologique semble rester intacte en cette période économique troublée, ce qui conforte son opinion favorable sur le titre.



