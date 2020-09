Apple : Devrait dévoiler un nouveau service demain

(CercleFinance.com) - Demain soir, Apple tiendra sa conférence de rentrée traditionnelle, qui devrait faire la part belle à la gamme des iPhone 12 ; cependant, à en croire plusieurs magazines en ligne américains, un nouveau service devrait être présenté.



9to5Mac a en effet repéré plusieurs lignes de codes dans la dernière version d'Apple Music pour Android, mentionnant le service Apple One. Le site MacRumors a, pour sa part, débusqué plusieurs noms de domaine ayant un rapport avec Apple One, inactifs mais configurés pour fonctionner avec le site d'Apple.



Selon ces médias, Apple One devrait être une offre groupée, donnant accès à plusieurs services d'Apple (Music, iCloud, Arcade...) à un prix plus intéressant que si chacun d'entre eux était pris séparément. Sa présentation devrait en tout cas avoir lieu demain, pendant la keynote.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok