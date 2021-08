Apple : Apple devient la première entreprise valorisée plus de 2.500 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Après avoir flirté avec ce seuil symbolique mi-juillet, le fabricant d'iPhone dépasse officiellement ce lundi le seuil symbolique des 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première pour un groupe coté.

Deuxième entreprise à franchir le cap des 2.000 milliards de dollars de valorisation boursière -derrière le géant pétrolier Saudi Aramco- le 19 août 2020, Apple devient la première à peser plus de 2.500 milliards de dollars - quand l'ensemble des valeurs composant le CAC affichent une valorisation combinée proche de 2.500 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Peu avant 17h30, le titre Apple gagne 2,38% à 152,14 dollars, ce qui confère au groupe le mieux valorisé de la planète une capitalisation boursière de 2.514 milliards. Par rapport à la clôture de vendredi, le groupe dirigé par Tim Cook ajoute ainsi plus de 58 milliards de dollars de "market cap", l'équivalent de celles de groupes comme Vinci (54 milliards d'euros) ou Stellantis (53 milliards).

Le podium des plus grandes capitalisations de la planète est complété par Microsoft (2.280 milliards) et Alphabet (maison-mère de Google, 1.942 milliards), devant Saudi Aramco (1.867 milliards) et Amazon (1.782 milliards). Le plus gros groupe français, LVMH, pointe seulement au 19e rang mondial (372 milliards).

Après avoir terminé l'année 2020 en trombe, Apple n'affiche néanmoins qu'un modeste gain (à son échelle) de 14% depuis le 1er janvier, sous-performant le Nasdaq Composite (+18,4%) et le S&P (+20,5%).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse