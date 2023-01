Apple : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a abaissé lundi son objectif de cours sur Apple, ramené de 170 à 160 dollars en raison de sa prudence grandissante quant à la vigueur de la consommation au cours des mois qui viennent.



'Avec un titre qui se négocie autour de 20 fois son BPA attendu sur l'exercice 2023/2024, nous pensons que le cours de Bourse intègre déjà très largement le scénario d'une révision à la baisse des prévisions de Wall Street', estime toutefois le bureau d'études.



A ces niveaux, le profil risque/rendement de la valeur est par conséquent orienté à la hausse, poursuit-il, ce qui le conduit à maintenir sa recommandation d'achat sur le titre.



Apple publiera ses résultats trimestriels le jeudi 1er février après la clôture des marchés boursiers américains.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.