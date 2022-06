Apple : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a abaissé mardi son objectif de cours sur le titre Apple, qu'il ramène de 200 à 175 dollars du fait des inquiétudes entourant les dépenses de consommation.



Au vu des problèmes d'approvisionnement actuels, de la vigueur du dollar et de l'arrêt des livraisons vers la Russie, l'intermédiaire estime que le chiffre d'affaires du groupe californien pourrait ne progresser que très légèrement sur son troisième trimestre fiscal.



Compte tenu du climat économique actuel, marqué par la remontée des taux d'intérêt, le ralentissement de la consommation et les incertitudes géopolitiques, Deutsche Bank estime qu'il existe un risque baissier sur ses estimations.



'D'un point de vue boursier, la performance du titre Apple depuis le début de l'année s'inscrit en ligne, voire légèrement au-dessus, de celles des autres géants de la tech', rappelle l'analyste.



'Toutefois, en raison des incertitudes économiques qui pèsent sur le moral des investisseurs, nous pensons qu'il est peu probable que la valorisation d'Apple revienne à ses plus hauts de cinq ans, c'est-à-dire à un PER de plus de 30x, au cours des 12 mois à venir', prévient-il, tout en réitérant son conseil d'achat sur le titre.



