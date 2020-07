Apple : Deutsche Bank a relevé son objectif de prix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé son objectif de prix de 380 à 400 dollars, réitérant sa note 'acheter' sur le géant californien de la technologie.



'Il semble qu'Apple atteigne des records absolus chaque semaine, et cela nous rend nerveux', a déclaré la Deutsche Bank dans une note aux clients.



'Avec une telle volatilité sur les cours de la plus grande entreprise du monde, nous pensons que la montée rapide d'Apple inquiète certains investisseurs pour le moment', ajoute le bureau d'analyses.



Cependant, la Deutsche Bank affirme que l'action bénéficie de la perspective d'une reprise des ventes et des bons résultats de ses produits récemment annoncés, et se sent 'à l'aise' sur les perspectives de hausse que la valeur peut offrir aux investisseurs.



