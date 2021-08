Apple : Des fonds additionnels pour la justice et l'équité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mardi qu'il allait abonder à hauteur de 30 millions de dollars son initiative en faveur de la justice et de l'équité raciales (Racial Equity and Justice Initiative ou REJI).



Ces fonds additionnels doivent permettre de financer de nouveaux projets, tels qu'une plateforme d'innovation en capital destiné aux établissements d'enseignement hispaniques.



Apple prévoit également d'élargir le soutien apporté aux HBCU, les universités américaines historiquement noires.



Le groupe technologique compte également accueillir de nouveaux boursiers au sein de son laboratoire technologique immersif 'Apple Entrepreneur Camp' destiné aux développeurs hispaniques et latinos.



Apple manifeste également l'intention d'accroître le financement qu'il réserve aux dirigeants oeuvrant en faveur de la réforme de la justice pénale et de la justice environnementale



Le projet 'REJI' était déjà doté d'un budget de 100 millions de dollars.



