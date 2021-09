Apple : Des documents d'identité bientôt stockés sur Wallet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mercredi qu'il collaborait actuellement avec plusieurs Etats américains afin de permettre aux possesseurs d'iPhone et d'Apple Watch d'intégrer leur permis de conduire ou leur carte d'identité sur leur appareil.



Selon le schéma retenu, ces documents d'identification seraient ajoutés et stockés de manière sécurisée au sein de Wallet, l'application d'Apple dédiée aux cartes de crédit, aux cartes d'embarquement et aux billets d'événement.



D'après Apple, l'Arizona et la Géorgie devraient être les premiers Etats à proposer cette nouvelle fonctionnalité à leurs résidents, suivis du Connecticut, de l'Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l'Oklahoma et de l'Utah.



Le géant technologique précise que l'autorité américaine des transports (TSA, Transportation security administration) a également prévu d'autoriser l'activation du service au passage de ses points de contrôle et de sécurité dans certains aéroports.



