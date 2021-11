Apple : Dépose plainte contre NSO Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple annonce aujourd'hui avoir déposé une plainte contre NSO Group et sa société mère, les tenant responsables de la surveillance et du ciblage des utilisateurs d'Apple.



La plainte soutient que NSO Group a infecté les appareils des victimes via le logiciel espion Pegasus. Pour éviter d'autres abus et préjudices à ses clients, Apple demande également que soit interdit à NSO Group de manière permanente le droit d'utiliser tout logiciel, service ou appareil Apple.



'Les appareils Apple sont le matériel grand public le plus sécurisé du marché, mais les entreprises privées qui développent des logiciels espions parrainés par l'État sont devenues encore plus dangereuses', analyse Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple.



'Bien que ces menaces de cybersécurité n'affectent qu'un très petit nombre de nos clients, nous prenons toute attaque contre nos utilisateurs très au sérieux, et nous travaillons constamment pour renforcer la sécurité et la protection de tous nos utilisateurs', a-t-il ajouté.



