Apple : Déconseille l'utilisation de caches sur ses Macbook

(CercleFinance.com) - Dans une page support publiée ce mois, le groupe Apple déconseille à ses clients d'utiliser des cache-webcams trop épais sur ses Macbook, Macbook Air ou Macbook Pro, au risque d'endommager définitivement l'écran.



En effet, si certains utilisateurs soucieux de leur vie privée - et quelque peu méfiants - cachent leur webcam avec un bout de papier scotché devant elle, d'autres achètent dans le commerce des cache-webcams en plastique. Ces derniers risquent, rappelle Apple, de casser l'écran lorsque l'ordinateur portable est refermé.



Apple conseille ainsi de se fier au témoin lumineux présent à côté de la caméra. Allumé, il indique qu'un programme utilise actuellement la webcam. Pour les professionnels dont l'employeur exigerait de couvrir la caméra, le groupe recommande d'utiliser un cache de moins de 0,1 mm d'épaisseur. Et, à défaut, de le retirer avant de refermer l'ordinateur.



