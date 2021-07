Apple : Dans le vert, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple gagne près de 2% à New York, porté par une analyse de Canaccord Genuity qui a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre, le portant de 165 à 175 dollars dans l'anticipation de 'solides' résultats trimestriels, soutenus à la fois par la demande pour les iPhone et les Mac.



Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - dit revoir à la hausse ses prévisions de résultats, invoquant la vigueur de l'écosystème du groupe californien.



Selon lui, les prévisions du consensus vont se révéler timides face aux performances trimestrielles dévoilées par le géant de Cupertino et en comparaison de ses perspectives pour les prochains mois.



'Apple est bien placé pour continuer à profiter de l'avènement de la 5G et nous nous attendons à une forte croissance grâce au décollage des smartphones équipes de la 5G et à une extension de sa base installée sur fond de services à marges élevées', explique-t-il.



A en croire Canaccord, le cours de Bourse d'Apple reste 'intéressant' pour les investisseurs se positionnant sur une optique de long terme.



Apple publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal le mardi 27 juillet après l'ouverture des marchés.



