Apple : Credit Suisse s'attend à un trimestre 'solide'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a renouvelé lundi son opinion 'neutre' sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 150 dollars, avant la parution, demain soir, des comptes trimestriels du groupe technologique.



Le bureau d'études dit s'attendre à un trimestre 'solide' de la part de la firme à la pomme, anticipant un chiffre d'affaires de 73,6 milliards de dollars (+23%) pour un BPA de 1,03 dollar, là où le consensus vise 73,3 milliards de dollars et un BPA de 1,01 dollar.



Dans une note de recherche, Credit Suisse estime toutefois que la publication trimestrielle ne devrait pas constituer de véritable 'catalyseur' boursier pour le titre.



'Avec un gain de presque 20% depuis le début du mois de juin, les investisseurs vont sans doute se focaliser sur le lancement du prochain iPhone cet automne', explique l'analyste.



Credit Suisse dit s'attendre à une arrivée sur le marché du nouvel appareil à la mi-septembre, voire à la fin septembre.



