Apple : Credit Suisse reste neutre, objectif 150 dollars

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient ce lundi son opinion 'neutre' sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 150 dollars, après le lancement officiel, vendredi dernier, de la dernière version de l'iPhone.



Dans une note de recherche, le broker fait remarquer qu'il faut aujourd'hui compter au moins un mois d'attente en moyenne avant de se faire livrer l'iPhone 13.



Pour la version de base de l'appareil, le temps d'attente dépasse même les deux semaines, fait valoir Credit Suisse, qui rappelle qu'il fallait moins d'une semaine l'an dernier pour se obtenir une grande partie des iPhone 12.



Dans son étude, le courtier recommande toutefois de se garder de tirer des conclusions trop hâtives concernant les tendances commerciales du nouvel appareil au vu des sérieux problèmes logistiques qui affectent actuellement la chaîne d'approvisionnement.



