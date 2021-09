Apple : Credit Suisse reste à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a maintenu mercredi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 150 dollars sur Apple suite à la présentation officielle, hier, du nouvel iPhone 13.



Dans sa note, le broker évoque un événement sans surprise, mais qui a néanmoins permis d'étoffer la gamme de produits après la simple amélioration de fonctionnalités qui avait marqué la présentation de l'an dernier.



Credit Suisse dit néanmoins vouloir retenir de l'événement les promotions agressives proposées par certaines opérateurs américains, qui offrent une ristourne pouvant aller jusqu'à 1000 dollars sur l'iPhone 13 Pro et le Pro Max.



D'après le courtier, toutes ces offres pourraient bien permettre de soutenir la demande, même si la pérennité des performances de la firme à la pomme peut selon lui être remise en question alors que la technologie de cinquième génération (5G) entre désormais dans sa seconde année.



