Apple : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Apple a relevé lundi son objectif de cours sur Apple, qu'il fait passer de 150 à 168 dollars, après la publication par le géant technologique de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Dans une note de recherche, le courtier fait remarquer que l'ensemble de l'écosystème Apple bénéficie aujourd'hui de la vigueur de l'activité de services et des ventes de Mac, mais aussi des efforts entrepris par le groupe afin d'alléger ses problèmes d'approvisionnement.



Credit Suisse préfère malgré tout maintenir son opinion 'neutre' sur la valeur, ne voyant pas comment l'entreprise pourrait dupliquer ses performances exceptionnelles, tant au niveau de l'iPhone que des services, lors de l'exercice 2021/200 au vu de l'effet de base défavorable et de l'absence de nouveaux lancements.



