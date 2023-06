Apple : Crédit Suisse augmente son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Conserver sur le titre Apple mais relève son objectif de cours de 188 à 200$.



L'annonce de la sortie du Vision Pro, le casque AR/VR de réalité mixte haut de gamme d'Apple est au coeur de l'analyse.



'Vision Pro résout de nombreuses limitations techniques qui freinent les produits concurrents et représente la première solution de réalité mixte sans compromis', estime Crédit suisse.



Et de mettre à jour son modèle de revenus pour inclure Vision Pro avec 'environ 4,5milliards de dollars de revenus estimés la première année avec une marge brute négative, ce qui entraîne un BPA F24 légèrement inférieur, en baisse de 0,04$ à 6,59$ '.



