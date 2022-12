Apple : Crédit Suisse abaisse son estimation d'iPhone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient son opinion Surperformance et son objectif de cours de 184$.



' Nous restons positifs quant à l'opportunité à long terme pour Apple, compte tenu de sa base installée de plus de 1,8 milliard d'unités, de l'accent mis sur l'augmentation du mix de services et de l'opportunité de gagner des parts de marché sur des marchés en développement ', débute l'analyste.



Les problèmes de production d'Apple dans l'usine de Hon Hai à Zhengzhou tempère l'enthousiasme : ' Nous pensons que ces problèmes réduiront le chiffre d'affaires et le bénéfice par action du premier trimestre de l'année 23. ' Même si les résultats du deuxième trimestre de l'année 23 ' bénéficieront du carnet de commandes qui en résulte '.



' Nous abaissons notre estimation de l'iPhone pour le 1er trimestre 2023 d'environ 7 millions à 69 millions d'unités, ce qui laisse le revenu total du 1er trimestre 23 à 121,66 milliards de dollars, en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente ', poursuit Crédit Suisse.



L'analyste s'attend également à ce qu'Apple maintienne ses dépenses d'exploitation. ' Par conséquent, nous réduisons notre BPA à 1,92 $, en baisse de 8 % en glissement annuel et de 7 % par rapport à notre estimation précédente. '



