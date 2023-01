Apple : Canaccord reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réaffirmant sa recommandation 'achat' sur Apple, Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 200 à 170 dollars, dans le sillage d'estimations de BPA réduites à respectivement 5,70 et 6,22 dollars pour les exercices 2023 et 2024.



S'il croit que 'la demande est solide et une partie des ventes perdues au trimestre de décembre aidera les résultats de mars', le broker anticipe un début dans l'ensemble léthargique pour l'exercice 2023, conformément à ses attentes sous le consensus.



Canaccord estime néanmoins 'qu'Apple surperforme ses concurrents sur toutes les catégories de matériel et que son écosystème puissant conduit à une base de clientèle très loyale utilisant davantage de services'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.