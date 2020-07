Apple : Canaccord Genuity relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a relevé son objectif de cours sur Apple de 310 à 444 dollars, affirmant que le géant de la technologie est bien placé pour bénéficier du développement de la 5G.



Le courtier canadien - qui est à l'achat sur les actions - s'attend à ce que les bénéfices de la société se redressent au second semestre et en 2021, dans le cadre du développement des smartphones 5G.



Canaccord estime que le leadership d'Apple en termes de part de marché des smartphones haut de gamme devrait même s'étendre avec la gamme iPhone 12 prenant en charge la 5G.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

