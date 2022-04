Apple : Canaccord Genuity positif avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur le titre Apple, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars, en attendant la parution jeudi prochain des résultats trimestriels du géant technologique.



Le bureau d'études canadien dit s'attendre à de 'solides' performances de la part du groupe au titre de son deuxième trimestre fiscal, en particulier à la faveur de ventes robustes d'iPhone et de Mac.



D'après Canaccord, la forte demande dont bénéficie l'iPhone 13 devrait plus que compenser la faiblesse de l'iPad, qu'il attribue à des problèmes d'approvisionnement en composants.



'Nous pensons qu'Apple est bien positionné pour continuer à profiter du cycle de remise à niveau lié à la 5G et que le groupe a encore gagné des parts de marché sur le segment haut de gamme au cours du trimestre clos en mars compte tenu de la puissance de son portefeuille dans la 5G', ajoute-t-il.



Canaccord Genuity dit néanmoins s'attendre à des prévisions plutôt prudentes pour le trimestre clos en juin, traditionnellement peu actif, en raison des mesures de confinement qui frappent actuellement la Chine et du ralentissement économique en cours.



