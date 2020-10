Apple : CA record au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de son exercice fiscal 2020, Apple a enregistré un chiffre d'affaires record de 64,7 milliards de dollars (contre 64,04 milliards au 4e trimestre 2019), dont 59% ont été réalisés à l'international.



Le bénéfice net s'élève à 12,67 milliards de dollars, en léger recul par rapport à la même période un an plus tôt (13,68 milliards de dollars).

Sur le trimestre, le BPA s'élève à 0,73 dollar, soit au-dessus du consensus.



Ce matin, le titre gagnait près de 4% aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel