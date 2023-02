Apple : BPA en repli de 10% pour le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Apple a fait état jeudi soir d'un BPA en baisse de plus de 10% à 1,88 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, pour un chiffre d'affaires de 117,2 milliards de dollars, en contraction de 5% en données brutes, mais en hausse hors effets de changes.



'Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape importante avec maintenant plus de deux milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée grandissante', met en avant le CEO de la firme technologique à la pomme, Tim Cook.



Le CFO Luca Maestri pointe aussi des revenus record de 20,8 milliards de dollars dans l'activité services, et des cash-flows d'exploitation de 34 milliards, 'malgré un environnement macroéconomique difficile et des contraintes d'approvisionnement'.



