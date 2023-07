Apple : BofA relève son objectif, reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Apple de 190 à 210 dollars en dépit de la révision à la baisse de ses prévisions de livraisons d'iPhone pour l'exercice en cours.



L'analyste justifie la plus grande prudence de ses objectifs par l'affaiblissement actuel de la demande et la perspective d'un report du lancement de l'iPhone 15, tout en précisant avoir revu à la hausse son estimation de livraisons d'appareils pour l'exercice 2023/2024.



Par ailleurs, souligne-t-il, l'activité de services du géant californien devrait rapidement redémarrer grâce à un effet de base plus favorable et une amélioration des fondamentaux.



En conclusion, BofA dit réitérer son opinion 'neutre' sur le titre, estimant que l'effet positif lié au lancement de nouveaux produits est pour l'instant neutralisé par la faiblesse de la consommation sur le court terme.



