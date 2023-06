Apple : BofA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé lundi son objectif de cours sur Apple, qu'il porte de 176 à 190 dollars en vue de la présentation attendue, d'ici quelques heures, du nouveau casque de réalité mixte (MR) du groupe.



D'après l'analyste, qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre, le géant technologique pourrait surprendre le marché en annonçant un appareil commercialisé en-dessous de 3000 dollars, c'est-à-dire le prix généralement anticipé par les analystes.



Dans sa note, BofA souligne surtout qu'un lancement réussi, suivi de la création d'un riche écosystème de données, pourrait doper la croissance du groupe dans les services.



Selon l'intermédiaire, le dispositif d'Apple devrait en effet s'accompagner d'une application détonante ('killer app') permettant de suivre des cours de fitness à distance, de suivre un match de football américain du point de vue du quarterback ou d'assister à un concert au premier rang.



