Apple : BofA relève sa recommandation à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a relevé ce mardi sa recommandation sur Apple, adoptant un conseil d'achat sur le titre du géant technologique, contre un avis 'neutre' jusque-là.



Dans son étude, la banque américaine explique s'attendre à ce que la technologie de réalité augmentée/réalité virtuelle (AR/VR), qui devrait être lancée par le groupe fin 2022 ou début 2023, vienne 'changer les règles du jeu'.



La firme dit en effet prévoir de solides ventes d'iPhone sur l'exercice 2022/2023 sous l'impulsion du lancement de nouvelles applications AR/VR, qui nécessiteront d'importantes capacités.



BofA dit aussi avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires dans les services, Apple parvenant d'après lui à mieux 'monétiser' sa base d'utilisateurs grâce à un taux de pénétration accru et une hausse du prix de vente moyen (ASP).



Son objectif de cours passe, en conséquence, de 160 à 210 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.