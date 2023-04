Apple : BofA relève sa cible, reste à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Apple de 158 à 168 dollars, tout en réitérant son opinion 'neutre' sur le titre.



Dans une étude, l'intermédiaire financier évoque une activité ayant tendance à se stabiliser voire à s'améliorer concernant l'iPhone et les services, ce qui devrait selon lui soutenir ses marges bénéficiaires.



Si cette perspective le conduit à rehausser ses estimations de résultats sur la firme à la pomme, l'analyste s'attend à ce que l'effet favorable lié au lancement de nouveaux produits et à une base de comparaison flatteuse soit contrebalancé par les risques entourant une possible décélération des dépenses des consommateurs sur la seconde partie de l'année.



