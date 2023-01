Apple : Bofa réduit sa cible avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réduit vendredi son objectif de cours sur le titre Apple, qu'il ramène de 154 à 153 dollars en perspective de la publication, jeudi 2 février, des résultats trimestriels du géant californien.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le groupe technologique devrait afficher un chiffre d'affaires en baisse pour son trimestre clos fin décembre, en dépit d'une semaine de plus par rapport à l'exercice précédent.



D'après BofA, les performances de la firme à la pomme pourraient bien se révéler inférieures aux attentes, même si les analystes ont eu tendance à revoir leurs estimations à la baisse au cours des dernières semaines.



'La tonalité de la conférence téléphonique va s'avérer essentielle en vue de comprendre la trajectoire adoptée par la demande, après un trimestre à fin décembre pénalisée par les pénuries de composants sur les modèles haut de gamme iPhone Pro', souligne l'intermédiaire.



Mais le professionnel note que la disponibilité de l'iPhone s'est récemment normalisée, ce qui pourrait signaler selon lui une décélération de la demande sur les six premiers mois de l'année 2023.



Ce phénomène pourrait toutefois être plus que compensé, selon lui, par une ré-accélération de l'activité dans les services sur fond de vigueur des jeux vidéo ou de bonne résistance du marché publicitaire.



