Apple : BofA porte son prix cible à 150 dollars

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé son objectif de prix sur Apple de 135 à 150 dollars, en invoquant une 'forte' demande pour ses produits, notamment pour le nouvel iPhone 12.



'Nous nous attendons à ce qu'Apple enregistre un trimestre record de près de 106 milliards de dollars de revenus en décembre, grâce à la solidité de son portefeuille et à un taux de change favorable', ont déclaré les analystes de la BofA.



'Malgré le lancement tardif des iPhones, la demande pour les modèles haut de gamme reste robuste, créant une forte hausse du prix de vente moyen (ASP)', ont-ils ajouté dans une note aux investisseurs.



La BofA s'attend à ce qu'une partie de la demande des nouveaux iPhones persiste au cours du trimestre de mars, étant donné leur lancement tardif. Le bureau d'analyses a réitéré sa recommandation 'neutre' sur le titre.





