Apple : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Apple gagne près de 2% à Wall Street, au lendemain des résultats de son troisième trimestre 2021-22, marqués par un BPA de 1,20 dollar et des revenus en croissance de 2% à 83 milliards, niveaux légèrement supérieurs aux consensus selon Wedbush.



'Nous avons établi un record de chiffre d'affaires pour le trimestre de juin et notre base installée d'appareils actifs a atteint un niveau record dans tous les segments géographiques et toutes les catégories de produits', a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple.



'Les résultats ont répondu aux attentes des investisseurs, tandis que le cadre d'une 'accélération des revenus' au quatrième trimestre malgré un vent contraire de changes de 600 points de base devrait suffire à les satisfaire', estime UBS.



