Apple : Bénéfice record de 34,6 Mds$ au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Apple a publié hier soir un chiffre d'affaires record de 123,9 Mds$ au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal 2022, soit une hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée par la hausse des ventes d'iPhone (71,6 Mds$, en hausse de 9%) et de Mac (10,8 Mds$, en hausse de 25,5%), tandis que les ventes d'iPad reculent de 14,2%, à 7,2 Mds$.



Dans le même temps, l'EBIT du géant de l'électronique grand public a progressé de 23,5%, à 41,4 Mds$.

Apple dévoile finalement un bénéfice net de 34,6 Mds$ pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2022, en hausse de 20,5%, soit un BPA de 2,1$, supérieur au consensus.



'Ces résultats records nous ont permis de retourner près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre, alors que nous maintenons notre objectif d'atteindre une position nette de trésorerie neutre au fil du temps', a commenté Luca Maestri, directeur financier d'Apple.



La marque à la pomme ajoute que son conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action ordinaire de la société, payable le 10 février.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

