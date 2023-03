Apple : Barclays voit du potentiel dans la publicité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La percée opérée par Apple dans les métiers de la publicité présente quelques risques, mais aussi de grosses retombées potentielles, assurent mardi les analystes de Barclays dans une note de recherche.



Dans son étude, la banque britannique estime que la capacité du groupe technologique californien à percevoir des revenus publicitaires à partir de ses propres applications est 'sous-évaluée' par le marché.



D'après les calculs de ses analystes, les recettes générées par Apple à partir de ses propres services, mais pour l'essentiel sur sa boutique en ligne ('App Store'), devraient passer de cinq milliards de dollars en 2022 à 7,5 milliards cette année.



Mais les ambitions publicitaires du géant américain du numérique pourraient également s'étendre à des applications comme Maps, TV+ ou aux podcasts, ajoute Barclays, qui pense que les plateformes DSP (achat médias) et SK AdNetwork (mesure d'audiences) placent le groupe en bonne position pour générer de la croissance sur le secteur.



Barclays affiche une recommandation 'pondération en ligne' assortie d'un objectif de cours de 145 dollars sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.