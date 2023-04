Apple : Barclays rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Apple, porté de 145 à 149 dollars, dans le sillage du rebond signé par les grandes valeurs technologiques ces derniers mois.



L'analyste, qui maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur la valeur, dit s'attendre à des résultats trimestriels 'en ligne' avec les attentes lors de la publication du 4 mai prochain.



D'après le professionnel, la solidité des ventes de l'iPhone devrait en effet permettre de compenser la faiblesse de l'activité de services et des ventes de Macs.



Barclays estime en revanche que le trimestre qui se clôturera fin juin est susceptible de décevoir les investisseurs en raison de la tendance à la détérioration de la demande, notamment pour ce qui concerne le nouvel iPhone 14 Pro.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.