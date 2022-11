Apple : Avec Océanic+,l'Apple Watch Ultra plonge en haute mer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'application Oceanic+ arrive aujourd'hui sur l'Apple Watch Ultra, transformant la montre la plus robuste d'Apple en un ordinateur de plongée performant et facile à utiliser.



Conçue par Huish Outdoors en collaboration avec Apple, Oceanic+ permet aux plongeurs sous-marins amateurs d'emmener la montre qu'ils portent tous les jours à des profondeurs jusque-là inaccessibles, jusqu'à 40 mètres, pour être exact, grâce au tout nouveau profondimètre et aux capteurs de température de l'eau de l'Apple Watch Ultra.



L'application Oceanic+ sur l'Apple Watch Ultra et l'application compagnon pour iPhone offrent toutes les fonctionnalités clés d'un ordinateur de plongée avancé, une planification robuste de la plongée et une expérience post-plongée complète.



' Oceanic+ est l'une des plus grandes innovations à toucher l'industrie de la plongée depuis longtemps. Nous créons une expérience de plongée accessible, partageable et meilleure pour tout le monde ', déclare Mike Huish, directeur général de Huish Outdoors.



Conçue pour l'endurance, l'exploration et l'aventure, l'Apple Watch Ultra est certifiée conforme aux normes en vigueur.



