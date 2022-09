Apple : Au plus bas depuis juillet, l'iPhone inquiète

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple chute de plus de 3% mercredi à Wall Street, à son plus bas niveau depuis juillet, sur fond d'inquiétudes concernant la demande pour ses nouveaux iPhone.



D'après des informations relayées par Bloomberg, Apple aurait renoncé à augmenter la production de l'iPhone 14, en vente depuis le début du mois, du fait de la faiblesse de la demande en provenance des consommateurs.



'Il s'agit clairement d'une mauvaise nouvelle au vu de la conjoncture économique chancelante et de la nervosité du marché qui risque de créer une onde de choc à Wall Street', s'inquiète Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez Wedbush.



Le professionnel évoque une énième déconvenue pour des investisseurs déjà inquiets de la morosité des marchés boursiers, des craintes exacerbées par le statut de 'chouchou' dont Apple jouit auprès des investisseurs.



'Nous regrettons que l'information selon laquelle Apple 'renonce à augmenter sa production' (...) éclipse les bonnes nouvelles entourant la demande pour l'iPhone 14 Pro qui, elles, se concrétisent sur le marché', tempère-t-il toutefois.



Wedbush fait en effet état d'une demande 'robuste' pour le modèle le plus haut de gamme de l'iPhone 14, qui représente désormais entre 85% et 90% des ventes de l'appareil selon ses calculs, contre environ 65% pour l'iPhone 13.



'Cela signifie des prix de vente bien plus élevés et donc un élément porteur en vue de l'exercice 2022/2023', souligne l'analyste.



Vers 11h00 (heure de New York), l'action Apple abandonnait 3,5%, signant de loin le plus fort repli d'un indice Dow Jones en rebond de 1%. En Europe, plusieurs fournisseurs d'Apple, comme STMicroelectronics (-2,8%), étaient aussi lourdement pénalisés ce mercredi.



