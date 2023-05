Apple : Annonce la disponibilité de l'Apple store au Vietnam

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui la disponibilité de l'Apple Store en ligne au Vietnam. Dans tout le pays, les clients peuvent désormais effectuer leurs achats directement auprès d'Apple et bénéficier d'un service, assuré par des membres de l'équipe qualifiés et parlant vietnamien.



'Avec cette expansion, nous sommes fiers d'offrir à nos clients une nouvelle façon de découvrir et d'acquérir nos produits et services, de s'adresser à nos équipes expérimentées, et de profiter du meilleur d'Apple', a déclaré Deirdre O'Brien, vice-président senior de la vente au détail d'Apple.



Avec l'aide d'experts en ligne, les clients peuvent désormais tirer profit des nombreux services proposés par Apple: options de financement, de transfert de données, d'assurance etc.



