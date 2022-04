Apple : 97,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé les résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal 2022. La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 97,3 milliards de dollars pour le trimestre de mars, soit une hausse de 9% en glissement annuel, et un bénéfice trimestriel par action dilué de 1,52 dollar. Le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 123,9 Mds$ au titre du 1er trimestre, en hausse de 11 % par rapport à la même période un an plus tôt.



' Les résultats records de ce trimestre témoignent de l'attention incessante qu'Apple porte à l'innovation et de notre capacité à créer les meilleurs produits et services au monde ', déclare Tim Cook, PDG d'Apple.



'Nos solides performances opérationnelles ont généré plus de 28 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et nous ont permis de restituer près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre', ajoute Luca Maestri, directeur financier d'Apple.



Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,23 $ par action ordinaire de la société, soit une augmentation de 5 %. Le dividende est payable le 12 mai 2022 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 9 mai 2022.



Le conseil d'administration a également autorisé une augmentation de 90 milliards de dollars du programme de rachat d'actions existant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok