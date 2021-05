Aperam : Un trimestre historique, mais le titre recule

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé vendredi avoir réalisé le meilleur trimestre de son histoire sur les trois premiers mois de l'année et prévu une nouvelle hausse de son résultat opérationnel au deuxième trimestre.



Le bénéfice net du sidérurgiste ressort à 116 millions d'euros sur le trimestre écoulé, comparé à 29 millions d'euros un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,17 milliard d'euros contre 1,05 milliard d'euros au premier trimestre 2020, le groupe ayant expédié 493.000 tonnes d'acier sur le trimestre, contre 438.000 un an auparavant.



Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a également annoncé un Ebitda ajusté en hausse, à 175 millions d'euros contre 70 millions d'euros à l'issue du premier trimestre 2020.



Dans son communiqué, Aperam souligne que son carnet de commandes indique des volumes solides et des meilleurs prix pour le deuxième trimestre et prévoit en conséquence un Ebitda ajusté en hausse par rapport au premier trimestre.



L'action - qui a bondi de presque 35% depuis le début de l'année - subissait quelques prises de profits après cette publication, lâchant 1,5% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



