Aperam : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Aperam recule de plus de 4% à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 54 à 51 euros sur le titre du fabricant d'acier inoxydable, dans le cadre d'une note sectorielle.



'Compte tenu de l'incertitude actuelle du marché, nous préférons les actions de l'acier inoxydable avec un bilan sain, ainsi que des levier opérationnel et exposition à l'Europe moindres', indique le broker, qui relève ainsi ses pairs Acerinox à 'surperformance' et Outokumpu à 'neutre'.



