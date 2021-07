Aperam : Oddo réitère son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que les managements d'Acerinox, Aperam et Outokumpu ont annoncé une hausse séquentielle de l'EBITDA au 2ème trimestre 2021. Les estimations d'Oddo BHF sont de 184 ME (contre 161 ME au T1), 213 ME (contre 175 ME au T1) et 231 ME (contre 177 ME au T1) respectivement.



' La progression séquentielle moyenne de l'EBITDA du segment est attendue à 22% au T2 2021e. Le T3 2021e devrait aussi être en hausse séquentielle grâce à un effet prix positif et à une moindre saisonnalité. Nos estimations d'EBITDA 2021 ressortent à 802 ME pour Aperam (contre 293 ME en 2020) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que la dette nette d'Aperam devrait légèrement reculer au 2ème trimestre 2021 (contre 56 ME au 1er trimestre 2021) malgré un BFR temporairement plus élevé et le paiement du dividende trimestriel.



Oddo réitère son opinion Surperformance sur Aperam avec un objectif de 60 E qui devrait bénéficier de la hausse des prix en Europe et de la demande robuste au Brésil.



