Aperam : Oddo dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sectorielle, Oddo BHF dégrade son opinion sur Aperam de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 38 à 31 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse de 17% pour le titre du fabricant d'acier inoxydable, électrique et de spécialités.



'Les producteurs d'acier inoxydable ont vu cet été les cours de l'électricité s'emballer, une situation particulièrement pénalisante', pointe l'analyste, soulignant qu'Aperam est le plus impacté et qu'il a ainsi dû arrêter en août son melt shop de Genk, en Belgique.



Le bureau d'études a donc réduit ses estimations d'EBITDA de 18% pour Aperam en 2023 et 2024, de façon à tenir compte à la fois d'une facture énergétique en forte hausse et de perspectives dégradées en Europe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.