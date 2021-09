Aperam : Obtient la certification ResponsibleSteel

(CercleFinance.com) - Aperam annonce aujourd'hui être devenue la première entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel, pour ses opérations Stainless Europe.



La certification a été remise par des auditeurs indépendants AFNOR et témoigne du caractère responsable de la production d'acier.



L'initiative ResponsibleSteel constitue le premier programme mondial de certification de durabilité pour le secteur de l'acier et s'appuie sur un audit rigoureux des pratiques de l'entreprise, souligne Aperam.





