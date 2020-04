Aperam : Nouveau directeur financier début mai

(CercleFinance.com) - Aperam annonce la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur financier à compter du 6 mai, suite à la démission de Sandeep Jalan qui quitte le sidérurgiste pour poursuivre d'autres opportunités de carrière en dehors du secteur.



Sudhakar Sivaji dispose de près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des projets de transformation. Plus récemment, il dirigeait les programmes de performance et de restructuration du groupe allemand thyssenkrupp depuis 2019.



