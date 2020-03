Aperam : Mise à l'arrêt de certaines lignes de productions

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la propagation du Covid-19, Aperam annonce des actions supplémentaires afin de protéger ses employés et ses cocontractants : il suspendra temporairement la production sur certaines de ses lignes de production européennes lorsque cela est jugé nécessaire.



'La mise en oeuvre de ces mesures devrait prendre quelques jours en fonction des différentes opérations. Nous continuons également à maximiser le travail à domicile dans la mesure du possible', précise le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux.



Le redémarrage et le niveau de production supplémentaire seront adaptés en fonction des futures mesures ordonnées par les autorités, de leurs impacts sur les effectifs, et de la situation de production des clients.



